Centeno ou Santos Silva. PS admite manter-se no Governo

Ou seja: vai-se discutir no Conselho de Estado a dissolução do Parlamento, mas o PR deixou a porta aberta para discutir outros cenários. O mais natural, dada a sua conhecida preferência pelo cenário da dissolução, é que coloque também aos conselheiros uma outra dúvida: o timing dessa dissolução. É que ela pode ocorrer já - o que interromperia o processo legislativo em curso de aprovação do Orçamento do Estado para 2024, atirando o país no próximo ano para uma situação de duodécimos durante no mínimo seis meses; ou só daqui a cerca de três semanas, já depois do OE2024 aprovado. O que o Presidente já sabe é que a direita parlamentar, e o BE, querem eleições antecipadas. O PAN e o Livre põem-se nas mãos do PR. No PS todas as opções estão em aberto. E no PCP, Paulo Raimundo disse que "do que nós precisamos é de soluções e não de eleições".