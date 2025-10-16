Centeno pode suceder a Luis de Guindos na vice-presidência do BCE

Mário Centeno é considerado um dos principais candidatos à vice-presidência do Banco Central Europeu (BCE), cargo que ficará vago em maio de 2026 com a saída do atual vice-presidente, o espanhol Luis de Guindos, segundo noticia o Expresso.O ex-ministro das Finanças de Portugal já terá começado a reunir apoios de países do sul da Europa. No entanto, a sua candidatura ainda depende do posicionamento do Governo português, que, sob a liderança de Luís Montenegro, tem mantido silêncio sobre o assunto. Em Bruxelas e Frankfurt, cresce a percepção de que o perfil técnico e político de Centeno o torna um candidato natural para o cargo.Além disso, a presidência da Autoridade Bancária Europeia (EBA) também estará disponível no início de 2026, e o nome de Centeno já foi mencionado como uma possibilidade. Contudo, fontes consultadas pelo Expresso afirmam que o economista português se encaixa melhor no BCE, devido à sua experiência mais focada em macroeconomia e emprego, em vez da regulação bancária.A decisão final sobre a nomeação caberá ao Conselho Europeu, liderado por António Costa, e ao Parlamento Europeu..Lagarde apoia Centeno como candidato à presidência da autoridade bancária europeia