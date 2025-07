Centeno. "Precisamos de dados sobre o clima para mostrar progressos e combater o negacionismo"

Mário Centeno foi o orador principal no segundo dia (quarta-feira, 27) de uma conferência organizada pelo Banco Central do Chile e a partir do palco alertou para a pobreza que ainda existe na qualidade e na quantidade de dados estatísticos sobre os efeitos e as causas das alterações climáticas, fenómeno "muito sério e importante", que ainda por cima "é uma nova fonte de risco financeiro", avisou o governador.