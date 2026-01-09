Centeno transmitiu ao Governo "desejo e pedido" de se candidatar a vice do BCE

O Governo decidiu apresentar formalmente a candidatura do ex-governador do Banco de Portugal (BdP), Mário Centeno, a vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE) no seguimento de um pedido do próprio, sinalizou esta sexta-feira, 9, o ministro da Presidência.Questionado se o Governo se vai empenhar na candidatura de Centeno, na conferência de imprensa após o Conselho de Ministros, António Leitão Amaro respondeu apenas que "o professor Centeno transmitiu ao Governo, pediu para que a candidatura fosse apresentada, uma vez que esta tem de ser apoiada e apresentada formalmente por governos dos Estados-membros"."O Governo fez diligências para interpretar a situação, comunicou ao professor Centeno a leitura que tinha, Centeno transmitiu o desejo e o pedido de se candidatar, o Governo português decidiu apresentar formalmente a candidatura", concluiu o ministro.O Ministério das Finanças anunciou hoje de manhã que entregou, na quinta-feira, ao presidente do Eurogrupo a candidatura de Mário Centeno à vice-presidência do BCE.“Tendo o Governo português recebido a manifestação de interesse do doutor Mário Centeno em candidatar-se a vice-presidente do Banco Central Europeu, o Ministério das Finanças apresentou essa candidatura ao Presidente do Eurogrupo ontem [quinta-feira] ao fim do dia", refere um comunicado hoje enviado pelo Ministério das Finanças.O antigo governador do BdP disse, na quinta-feira, ao Eco estar disponível para suceder a Luis de Guindos na vice-presidência do BCE, assegurando estar “motivado e qualificado” para o cargo.O prazo para os Estados-membros da zona euro apresentarem candidatos ao cargo termina hoje. .Governo entrega candidatura de Mário Centeno à vice-presidência do BCE\n\n