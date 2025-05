Centeno treme na liderança do Banco de Portugal 

Esta pronta reação do chefe de Estado levou Centeno a esclarecer, numa declaração publicada no site do Banco de Portugal, que "é inequívoco que o Senhor Presidente da República não me convidou para chefiar o Governo", escreveu, depois de explicar que foi convidado por António Costa, no dia 7 de novembro, para "refletir sobre as condições que poderiam permitir que assumisse o cargo de primeiro-ministro. O convite para essa reflexão resultou das conversas que o Senhor Primeiro Ministro teve com o Senhor Presidente da República. Num exercício de cidadania, aceitei refletir". Centeno sublinha que "nunca houve uma aceitação do cargo, mas apenas uma concordância em continuar a reflexão e finalizá-la em função da decisão que o Senhor Presidente da República tomaria".