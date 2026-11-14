Centros de dados com neurónios humanos: a infraestrutura digital começa a ganhar vida

A ideia parece saída de um argumento de ficção científica, mas já tem expressão laboratorial e começa a entrar nos radares estratégicos dos gigantes das telecomunicações: servidores alimentados por células vivas. No seu relatório anual de previsões tecnológicas para 2027, a DE-CIX — operadora líder mundial de pontos de troca de tráfego de Internet — destaca a emergência dos centros de dados biológicos como uma das tendências mais disruptivas da próxima década.

A premissa responde à insaciável fome energética da inteligência artificial baseada em silício. Como exemplo desta transição, a operadora recorda o protótipo apresentado em agosto em Singapura pela NUS Medicine, DayOne e Cortical Labs, que integra 20 unidades computacionais com neurónios humanos desenvolvidos a partir de células estaminais, para processar informação. A grande vantagem reside na eficiência: estas estruturas prometem consumir apenas uma pequena fração da energia exigida pelos computadores digitais convencionais.

Embora a computação biológica e neuromórfica não vá substituir os servidores tradicionais já em 2027, a DE-CIX antecipa um interesse crescente em nichos de elevada complexidade, como o desenvolvimento de novos fármacos e a investigação neurológica. Para as operadoras de infraestrutura, o desafio será preparar as redes para interligar estas arquiteturas híbridas, colocando "a inteligência de dados a criar raízes em células vivas", como sintetiza o diretor de tecnologia da empresa, Thomas King.

No quotidiano empresarial de 2027, o foco estará na autonomia das máquinas e na gestão rigorosa das rotas digitais. A inferência de IA ultrapassará o treino como a principal carga de trabalho das redes, tornando a baixa latência da interconexão mais decisiva do que a potência bruta do algoritmo. Paralelamente, os agentes autónomos terão de transportar identidades fidedignas — verdadeiros "passaportes" sujeitos a controlo alfandegário nas redes — e as empresas serão obrigadas a auditar os percursos exatos por onde circulam os seus dados em tempo real.