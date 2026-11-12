CEO da Stellantis: Sem ajuda estatal e protecionismo, indústria automóvel europeia não resiste

Aautossuficiência empresarial deu lugar ao apelo direto à intervenção pública. Na assembleia geral da associação italiana da indústria automóvel (ANFIA), realizada esta quinta-feira (12 de novembro) em Milão, o diretor executivo da Stellantis, Antonio Filosa, admitiu que o setor não consegue absorver sozinho a próxima vaga inflacionista na cadeia de abastecimento e fez depender a viabilidade industrial do grupo de apoios estatais e de medidas protecionistas em Bruxelas.

O aviso, que levou as ações do fabricante franco-ítalo-americano a recuar mais de 5% em bolsa, prende-se com o agravamento dos custos de produção no biénio 2027-2028.

"Sabemos que em 2027, e provavelmente também em 2028, nós e os nossos fornecedores teremos de enfrentar uma importante inflação de matérias-primas, bem como uma inflação de custos ligada a chips de memória, placas de circuito impresso e semicondutores", afirmou Filosa perante os industriais italianos e o ministro das Empresas e do Made in Italy, Adolfo Urso.

O gestor não hesitou na dimensão do impacto: "Para nós, na Stellantis, esta é uma inflação que medimos em milhares de milhões de euros" — uma declaração que levou um porta-voz da empresa a esclarecer aos media, horas mais tarde, que o montante diz respeito à base anual de custos sobre a qual incide a subida de preços.

Para o sucessor do gestor português Carlos Tavares, a resposta a este encarecimento estrutural exige uma repartição de responsabilidades com o poder político. "Temos de o fazer de forma inteligente; o desafio resolve-se trabalhando em dois capítulos: competitividade e concorrência leal", declarou Filosa, detalhando de seguida as exigências dirigidas a Roma e à Comissão Europeia.

A fatura da energia

No capítulo da competitividade, o primeiro entrave apontado pelo CEO da Stellantis é a fatura energética. Apesar de reconhecer que o executivo de Giorgia Meloni deu um passo com o recente pacote estatal de apoio às empresas (decreto bollette), Filosa avisou que "claramente o custo da energia é um grande obstáculo" e que "é difícil operar assim", reclamando maior intervenção pública para baixar os custos dos fatores de produção.

A segunda frente de pressão dirige-se a Bruxelas, a quem exige uma revisão urgente das metas ambientais, sobretudo no que toca às emissões de dióxido de carbono (CO 2 ), pedindo "aprovações rápidas e claras antes do final do ano" para aliviar o peso regulatório sobre os construtores.

Já sob o argumento da "concorrência leal" no comércio internacional, Filosa pediu abertamente subsídios e proteção comunitária através da criação de um mecanismo europeu Made in Europe que beneficie financeiramente quem opta por fabricar no Velho Continente. "Deve ser estruturado, de forma premiadora, e é isso que esperamos", sublinhou o gestor, assumindo que a indústria europeia precisa de incentivos estatais para competir com os rivais externos.

Como moeda de troca política perante o governo italiano, o líder da Stellantis destacou a recuperação da atividade industrial no país e o cumprimento das metas de compras locais. "Há sinais positivos, a produção da Stellantis aumentou em Itália 15%. Não são suficientes, temos de continuar a acelerar", referiu, acrescentando que em 2025 "o nosso compromisso com o Governo era comprar 7 mil milhões de euros aos fornecedores italianos e cumprimo-lo".

Maior aliança com a China

O discurso protecionista surge lado a lado com o aprofundamento das alianças industriais com fabricantes chineses. Na mesma intervenção, Filosa confirmou a expansão da parceria com a Leapmotor para produzir novos veículos elétricos de baixo custo na fábrica italiana de Pomigliano e desenvolver soluções eletrónicas em unidades europeias.

Segundo o CEO, abrir as portas das fábricas europeias a construtores asiáticos é uma forma de rentabilizar a capacidade instalada e de forçar esses parceiros a integrarem-se no tecido empresarial local. "Trazer um parceiro para as nossas fábricas significa produzir nas fábricas produtos que nós não teríamos introduzido. A parceria com um construtor de qualquer natureza traz-nos a possibilidade de saturar melhor as instalações e aos fornecedores a possibilidade de os servir com volumes maiores. Para nós é uma condição em que todos ganham", justificou.

Na visão de Filosa, o futuro escudo comunitário servirá precisamente para enquadrar essa presença asiática: "A parceria chega num contexto que esperamos ser de 'Made in Europe' e, portanto, obrigará o parceiro a investir na cadeia de fornecedores."

O gestor adiantou ainda que o grupo apresentará a 10 de dezembro um novo plano industrial para a Maserati e para a fábrica de Cassino, garantindo que "a engenharia será italiana, com um design fortemente italiano" e que a produção vai crescer com a chegada de novos modelos.

A Stellantis, grupo franco-italiano, detém um portefólio oficial de 14 marcas de automóveis, divididas entre dez insígnias de origem europeia — as italianas Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Maserati, as francesas Citroën, DS Automobiles e Peugeot, a alemã Opel (Vauxhall no Reino Unido) — e quatro norte-americanas, nomeadamente Chrysler, Dodge, Jeep e Ram. Isto além de controlar a operação internacional da fabricante chinesa Leapmotor através de uma joint venture.