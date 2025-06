Dinheiro Vivo

Certificados de aforro em máximos de 34 mil milhões de euros em outubro mas procura abranda

No que diz respeito aos certificados do tesouro, os dados mostram que o valor total continuou a cair no mês passado, sendo que havia 11 447 milhões de euros aplicados nestes títulos quando no mês anterior se registaram 11 692 milhões de euros.