CFP. Subida de taxas de juro além do esperado terá "impacto contido" no rácio da dívida

Como referido, "este aumento dos custos de financiamento traduzir-se-ia num rácio da dívida pública superior em 0,4 p.p. do PIB ao projetado no cenário base do CFP (89,4% do PIB em 2027)". Ou seja, se a taxa de juro do novo endividamento subir os tais 0,5 pontos ao ano, a República chegará a 2027 com um rácio público de 89,8% do PIB, segundo a simulação o CFP.