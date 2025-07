Chama olímpica chegará a Paris 2024 com atletas a calçar inovação portuguesa

Desde que o homem é homem que aprendeu a proteger os pés, com as pesquisas a indicarem que as primeiras botas e sandálias primitivas terão surgido no Paleolítico. Quase 18 mil anos depois, o sapato continua a ser reinventado. Na forma, nos materiais e nas tecnologias usadas, o espaço para crescer é infinito. Que o diga a Aloft, empresa de componentes que acaba de desenvolver uma sola inovadora e com a qual foi convidada a calçar os atletas que entrarão com a chama olímpica em Paris, no próximo ano. Esta é a primeira das muitas inovações esperadas no âmbito do BioShoes4all, um projeto de mais de 70 milhões de euros, apoiado pelo PRR, e que envolve 70 parceiros desta fileira.