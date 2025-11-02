DN DN Brasil Men's Health Women's Health
China acelera nova rota comercial até à Europa em 18 dias

A ligação faz-se pelo Mar do Norte e permite uma redução dos tempos de viagem para menos de metade, face a outras rotas. Vai ficar dependente da colaboração da Rússia.
Xi Jiping, presidente da China
A China quer abrir uma nova rota marítima para a Europa. O país asiático visa a autonomia e, por isso, quer ligar Ningbo (no leste da China) e Felixstowe (Reino Unido).

O objetivo passa por reduzir o tempo de viagem para 18 dias, bastante abaixo dos 40 dias que demora uma viagem pelo Canal do Suez ou os 50 dias que exige a travessia pelo Cabo da Boa Esperança.

Com esta perspetiva, um porta-contentores chinês inaugurou a Rota Polar da Seda e chegou há duas semanas a Gdansk (Polónia). Partiu precisamente de Ningbo e é um primeiro passo para a criação de uma terceira ligação entre a segunda maior economia do mundo e o continente europeu.

A abertura desta rota vai exigir uma parceria comercial com a Rússia, já que o projeto estará suportado na Rota do Mar do Norte (que passa perto do Polo Norte), de acordo com a televisão estatal chinesa CCTV. Em causa está uma via comercial que liga o Oceano Pacífico ao Atlântico.

Outro fator de elevado grau de importância é o projeto de Moscovo para investir o equivalente a 22 mil milhões de dólares até 2035 na realização de travessias frequentes de navios quebra gelo. O objetivo passa por tornar aquela uma rota mais viável no futuro.

