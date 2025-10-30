China e EUA suspendem tarifas portuárias durante um ano após cimeira

O Ministério do Comércio chinês anunciou esta quinta-feira, 30, que China e Estados Unidos vão suspender por um ano as taxas portuárias aplicadas reciprocamente, após a reunião dos Presidentes Xi Jinping e Donald Trump, na Coreia do Sul.O Ministério indicou que Washington “vai suspender a aplicação das medidas adotadas (...) dirigidas às indústrias naval e logística da China”, que, por sua vez, fará o mesmo com as taxas impostas em retaliação aos navios norte-americanos, de acordo com um comunicado.Desde 14 de outubro, a China impunha uma tarifa portuária sobre embarcações dos Estados Unidos, em resposta às medidas adotadas no mesmo dia por Washington contra navios de propriedade, bandeira ou construção chinesa.A administração Trump justificou a aplicação das taxas como parte de uma estratégia para apoiar o “renascimento da indústria naval norte-americana” e reduzir o que considerava ser “uma perigosa dependência dos transportadores chineses”, segundo o Gabinete do Representante do Comércio dos EUA.As tarifas em vigor fixavam-se nos 50 dólares (43 euros) por tonelada líquida para navios chineses que atracassem em portos norte-americanos, e nos 56 dólares (48 euros) para embarcações dos EUA que entrassem em portos chineses.Representantes do setor e analistas alertaram que estas taxas iam aumentar os custos operacionais do transporte marítimo, causar alterações de rotas e levar a uma redução nos volumes de carga, num contexto já marcado pela subida do preço dos combustíveis e pela fragilidade do comércio global.Estimativas da consultora Alphaliner apontaram que se a medida fosse mantida, as 10 maiores companhias de navegação podiam pagar até 3,2 mil milhões de dólares (cerca 2,7 mil milhões de euros) em taxas aos EUA em 2026, dos quais cerca de 1,5 mil milhões de dólares (1,3 mil milhões de euros) iam ser suportados pela transportadora estatal chinesa Cosco.Um porta-voz do Ministério do Comércio chinês anunciou também que ambos os países chegaram a um consenso sobre a cooperação na luta contra as drogas, a ampliação do comércio de bens agrícolas e a gestão de casos individuais relacionados com várias empresas, sem especificar quais.Os Presidentes dos Estados Unidos e da República Popular da China reuniram-se esta manhã (hora local) na base aérea de Gimhae, na cidade sul-coreana de Busan.Foi o primeiro encontro entre Trump e Xi desde 2019, quando o líder norte-americano cumpriu o primeiro mandato presidencial (2017-2019).Trump iniciou em fevereiro deste ano o segundo mandato como Presidente dos Estados Unidos. .Trump reduz tarifas à China para 10% e promete reforço da cooperação após "reunião incrível" com Xi Jinping