Economia

China exporta mais para a Europa para compensar a fraca procura interna

Segundo os economistas do BCE, a escalada das tensões comerciais entre os EUA e a China pode resultar numa maior diversificação das exportações chinesas para a Europa.
A China está a exportar mais para a Europa para compensar a fraca procura interna e não apenas por causa das tarifas dos EUA, consideram os economistas do Banco Central Europeu (BCE).

"A fraca procura interna parece ser o elo perdido que explica as fortes exportações da China para a Europa, mais ainda do que o desvio de comércio relacionado com as tarifas", dizem os economistas do BCE num artigo do próximo boletim económico, publicado esta terça-feira, 11.

A escalada das tensões comerciais entre os EUA e a China pode resultar numa maior diversificação das exportações chinesas para a Europa.

No entanto, acrescentam os economistas do BCE, o aumento das exportações da China para a União Europeia (UE) é anterior às últimas tensões e coincide com o início do enfraquecimento da procura interna na China.

Antes da pandemia de covid-19, as exportações e importações chinesas moviam-se em conjunto, mas desde então houve um claro desvio, com as exportações de bens a aumentar muito acima da tendência anterior à pandemia, enquanto as importações estagnaram abaixo do nível de 2021.

Exportações da China descem em outubro na primeira vez mensal desde fevereiro
China
Exportações
BCE - Banco Central Europeu

