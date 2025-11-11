China exporta mais para a Europa para compensar a fraca procura interna

A China está a exportar mais para a Europa para compensar a fraca procura interna e não apenas por causa das tarifas dos EUA, consideram os economistas do Banco Central Europeu (BCE)."A fraca procura interna parece ser o elo perdido que explica as fortes exportações da China para a Europa, mais ainda do que o desvio de comércio relacionado com as tarifas", dizem os economistas do BCE num artigo do próximo boletim económico, publicado esta terça-feira, 11.A escalada das tensões comerciais entre os EUA e a China pode resultar numa maior diversificação das exportações chinesas para a Europa.No entanto, acrescentam os economistas do BCE, o aumento das exportações da China para a União Europeia (UE) é anterior às últimas tensões e coincide com o início do enfraquecimento da procura interna na China.Antes da pandemia de covid-19, as exportações e importações chinesas moviam-se em conjunto, mas desde então houve um claro desvio, com as exportações de bens a aumentar muito acima da tendência anterior à pandemia, enquanto as importações estagnaram abaixo do nível de 2021..Exportações da China descem em outubro na primeira vez mensal desde fevereiro\n\n