China inunda mercado da proteína com frango abaixo do preço de mercado

Depois dos carros elétricos, dos painéis solares e dos produtos de aço, a carne de frango é mais um mercado em que a economia chinesa começa a exportar produtos de baixo custo em grandes quantidades.

De acordo com dados da Administração Geral de Alfândegas da China, as empresas daquele país exportaram, entre janeiro e junho de 2026, tanto valor em frango como em todo o ano de 2021 (1,6 mil milhões de dólares). Caso o ritmo se mantenha no primeiro semestre, o registo será o mais alto de sempre. É que o recorde corresponde ao ano passado, quando as exportações de carne de frango atingiram 2,6 mil milhões de dólares (quase o dobro dos números alcançados em 2020).

Segundo reporta a Reuters, na base está um aumento vincado na produção, de tal forma que a China já produz muito mais frango do que aquele que consome. Neste contexto, as empresas exportam o excedente, atraindo as atenções de produtores e reguladores, no Ocidente.

No que diz respeito a reguladores, a Comissão Europeia tem em curso uma investigação de antidumping (práticas anticoncorrenciais) sobre as exportações de pato e, em setembro, impôs tarifas sobre a proteína de ervilha chinesa. Para já, o frango que chega da China escapa às medidas.

O preço do frango subiu de forma acentuada nos últimos anos, pressionado por vários fatores, desde o custo da produção ao aumento da procura (em virtude de maiores preocupações com a saúde). De resto, a tendência é transversal aos alimentos ricos em proteína.

Não apenas a carne de frango encareceu significativamente nos últimos anos, como também o perú e bovino, a par do peixe e dos ovos, por exemplo.

De importadora a exportadora?

Agricultura e alimentação é das poucas categorias em que a China ainda tem défice no que diz respeito ao comércio internacional (importações e exportações). Este superou os 100 mil milhões de dólares no ano passado, mas o valor tem vindo a baixar — e parece ser uma tendência para manter.

Neste contexto, a China não apenas se torna, cada vez mais, uma economia exportadora de carne de frango, como também ameaça produtores à escala global, que veem a entrada de produtos a preço mais baixo que o seu.