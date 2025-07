China já é o segundo principal fornecedor de sapatos a Portugal

Efeito da imigração

Sobre o aumento do consumo, Paulo Gonçalves lembra que há que ter em conta que Portugal passou a ter quase 800 mil imigrantes a viver no país, o que certamente ajudará a explicar parte deste crescimento. De qualquer forma, sublinha: "Isto é a antítese do que defendemos. Ainda recentemente colocámos nas redes sociais um vídeo promocional sob o lema All you need is less e com o qual procurámos ensinar as pessoas a cuidarem do calçado para que ele dure mais. A verdade é que há excesso de produção e de consumo a nível mundial. Não é sustentável. Todos nós devíamos comprar menos e sermos mais responsáveis nas nossas escolhas, preferindo produtos de maior qualidade e que perdurem no tempo".