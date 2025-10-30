China promete reforçar cooperação com EUA sobre fentanil e alargar comércio agrícola

China e Estados Unidos alcançaram um consenso sobre cooperação antidroga e ampliação do comércio de bens agrícolas, anunciou hoje o Ministério do Comércio chinês, depois da reunião entre os Presidentes dos dois países.Um porta-voz do Ministério indicou que o acordo inclui também a “gestão de casos individuais envolvendo determinadas empresas”, sem especificar quais, pode ler-se num comunicado divulgado no portal da instituição.O encontro de hoje, em Busan, na Coreia do Sul, foi o primeiro entre os Presidentes chinês, Xi Jinping, e norte-americano, Donald Trump, desde 2019 e também desde o regresso de Trump à Casa Branca.A cimeira decorreu depois de os negociadores dos dois países terem alcançado, no passado fim de semana, um “acordo preliminar” para suspender temporariamente algumas das restrições comerciais aplicadas nos últimos meses.Segundo o mesmo porta-voz, as negociações comerciais entre as duas maiores economias do mundo “obtiveram resultados positivos”, demonstrando que “ambas as partes podem encontrar soluções para os problemas através do diálogo e da cooperação”.O fentanil e o comércio agrícola têm sido dois dos pontos de discórdia no atual mandato de Trump. Sobre o primeiro, o Presidente norte-americano confirmou que vai reduzir de 20% para 10% as tarifas aplicadas à China em represália pelo papel do país na cadeia global do opiáceo sintético, o que baixará a tarifa média total de 57% para 47%.Trump garantiu que Xi Jinping se comprometeu a reforçar os controlos sobre o fentanil, cuja produção, segundo Washington, é feita por cartéis mexicanos a partir de precursores químicos originários da China.Quanto ao comércio agrícola, Trump afirmou ter sido alcançado um acordo para a retoma imediata das compras chinesas de soja norte-americana, suspensas desde maio no contexto da guerra comercial impulsionada pelo republicano.“Grandes, enormes quantidades de soja serão compradas de imediato. O Presidente Xi autorizou isso ontem [quarta-feira], e agradeço-lhe muito”, declarou Trump.A agência Bloomberg tinha noticiado que a China adquiriu pelo menos dois carregamentos de soja dos Estados Unidos, a primeira compra da atual colheita, num gesto interpretado como sinal de distensão antes da cimeira.Os Estados Unidos são, a par de países como Brasil e Argentina, um dos principais produtores mundiais de soja..Trump reduz tarifas à China para 10% e promete reforço da cooperação após "reunião incrível" com Xi Jinping