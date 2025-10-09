China reforça restrições nas exportações de tecnologias relacionadas com as terras raras

A China anunciou, esta quinta-feira, a implementação imediata de restrições nas exportações de tecnologias associadas às terras raras, reforçando assim a sua regulação num sector que é central nas tensões comerciais com os Estados Unidos.Como maior produtor mundial destes minerais, essenciais para as indústrias digital, automóvel, energética e de defesa, a China procura exercer um controlo mais rigoroso sobre um recurso estratégico.As terras raras têm sido uma fonte de conflito nas recentes negociações comerciais entre os dois países, com os EUA a acusarem Pequim de atrasar deliberadamente a emissão de licenças de exportação.De acordo com um comunicado do Ministério do Comércio chinês, os novos controlos obrigam à obtenção de autorização prévia para exportar tecnologias utilizadas na extração e fundição de terras raras, incluindo processos de montagem, afinação, manutenção, reparação e modernização de linhas de produção.Além disso, o ministério anunciou que também serão impostas restrições adicionais a entidades estrangeiras que exportem produtos fabricados com terras raras ou tecnologias relacionadas que tenham origem na China.Um porta-voz do ministério afirmou que “algumas organizações e indivíduos estrangeiros têm transferido ou fornecido produtos controlados provenientes de terras raras chinesas, de forma direta ou indireta, para utilização em sectores sensíveis, como o militar”. Esta prática, acrescentou, “compromete gravemente ou representa uma ameaça potencial à segurança nacional da China” e tem um “impacto negativo na paz e na estabilidade internacionais”.O domínio da China na extração e refinação destes minerais confere-lhe uma vantagem estratégica num contexto de crescente rivalidade comercial com os EUA..Exportações chinesas de produtos de terras raras atingem máximo desde 2012