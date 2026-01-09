China regista maior aumento de inflação desde 2023

Os preços no consumidor na China registaram, em dezembro, a maior subida homóloga desde 2023, segundo dados oficiais divulgado esta sexta-feira, 9, num sinal encorajador, apesar de persistirem pressões deflacionistas na segunda maior economia do mundo.A China enfrenta uma fraca procura interna desde a pandemia da covid-19, devido, em parte, à prolongada crise do setor imobiliário e a um mercado de trabalho cada vez mais difícil, especialmente para os jovens.O índice de preços no consumidor (IPC), principal indicador da inflação, subiu 0,8% em dezembro, em termos homólogos, de acordo com o Gabinete Nacional de Estatísticas (GNE).Esta foi a terceira subida consecutiva e está em linha com as previsões de um grupo de economistas consultados pela agência de notícias Bloomberg. O IPC não registava uma variação tão elevada desde fevereiro de 2023 (+1,0%) e março de 2023 (+0,7%).“As medidas políticas para impulsionar a procura interna e estimular o consumo continuaram a produzir efeitos”, afirmou, em comunicado, Dong Lijuan, estatístico do GNE.Em termos mensais, os preços no consumidor subiram 0,2% entre novembro e dezembro.A inflação “atingiu o nível mais alto desde a reabertura da China” após o fim da política de “zero covid”, que paralisou a economia, destacou, numa nota, Zichun Huang, economista da consultora Capital Economics.No entanto, este aumento é “em grande parte explicado por um aumento conjuntural dos preços dos alimentos devido às condições meteorológicas” e, “sem medidas mais robustas do lado da procura, acreditamos que o excesso de capacidade e as pressões deflacionistas associadas vão persistir nos próximos anos”, advertiu a analista.Já o índice de preços na produção (IPP), que mede o custo das mercadorias à saída das fábricas, prolongou em dezembro a tendência de queda, ao recuar 1,9%, em termos homólogos, segundo o GNE.Ainda assim, esta descida foi menos acentuada do que a registada em novembro (-2,2%) e tem vindo a atenuar-se ao longo dos últimos meses.A queda do IPP traduz margens mais reduzidas para as empresas industriais, envolvidas numa intensa guerra de preços que as autoridades tentam travar há vários meses. .China regista inflação de 0,7%, maior aumento desde fevereiro de 2024\n\n