China situa yuan abaixo do esperado depois de atingir máximos no ano face ao dólar

Taxa de câmbio oficial foi fixada em 7,0733 yuans por dólar, 164 ‘pips’ (um centésimo de 1%, medida utilizada em análises cambiais) abaixo das previsões mais difundidas entre investidores e analistas.
O banco central da China fixou esta quinta-feira, 4, a sua taxa de câmbio de referência para o yuan abaixo do previsto pelos mercados, num sinal de que Pequim procura travar a recuperação da moeda face ao dólar.

De acordo com informações divulgadas pelo Banco Popular da China (BPC, banco central) no seu site oficial, a taxa de câmbio oficial para hoje foi fixada em 7,0733 yuans por dólar, 164 ‘pips’ (um centésimo de 1%, medida utilizada em análises cambiais) abaixo das previsões mais difundidas entre investidores e analistas.

A decisão, sublinha a agência Bloomberg, representa a maior diferença entre as expectativas do mercado e a taxa finalmente fixada pelo BPC desde fevereiro de 2022.

A taxa de câmbio fixada pelo BPC é fundamental para a cotação da taxa "onshore" — negociada nos mercados nacionais — do yuan, uma vez que esta só pode desviar-se num intervalo máximo diário de 2%, tanto quando se valoriza como quando se desvaloriza.

Face ao otimismo que se seguiu à trégua comercial entre a China e os Estados Unidos, seguida do anúncio da eventual visita do Presidente norte-americano, Donald Trump, ao país asiático no próximo ano, o yuan tem vindo a aproximar-se da barreira psicológica das 7 unidades por dólar, e o seu valor nos mercados está a caminho de atingir os registos mais elevados desde 2020.

Parte da valorização do yuan em relação ao dólar também se deve aos receios, refletidos na moeda norte-americana, em relação à política orçamental dos Estados Unidos, bem como às previsões de redução das taxas de juro por parte da Reserva Federal (Fed).

"O BPC tem vindo a dar prioridade à estabilidade cambial, pelo que não é surpreendente (...) que estejam a abrandar o ritmo das subidas. Não esperamos que o nível das 7 unidades [por dólar] seja posto à prova no resto do ano, mas provavelmente será ultrapassado em algum momento do próximo ano", afirmou Lynn Song, economista-chefe do ING para a China, citado pela Bloomberg.

Por sua vez, Khoon Goh, do Australia; New Zealand Banking Group, observa que o BPC procura "gerir os ritmos" de crescimento do yuan, "mas não detê-los".

"O mais provável é que as autoridades queiram um ritmo de valorização mais suave para a moeda, especialmente dada a volatilidade esperada nas taxas de câmbio", acrescentou.

No início do ano, a moeda do gigante asiático esteve perto de cair para os mínimos desde 2007, devido ao receio do impacto da guerra comercial com os Estados Unidos, e alguns analistas apontaram que Pequim tentaria que não se revalorizasse, de modo a apoiar a competitividade das exportações chinesas.

