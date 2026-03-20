China: Taxa de juro de referência permanece em 3% pelo 11.º mês consecutivo

O Banco Popular da China (BPC) anunciou esta sexta-feira, 20 de março, a manutenção da taxa preferencial de empréstimo (LPR) a um ano em 3%, pelo 11.º mês consecutivo, cumprindo as expectativas generalizadas da comunidade financeira.

A decisão, divulgada no portal oficial da instituição, mantém também a LPR para prazos de cinco anos ou mais — referência para crédito à habitação — em 3,5%.

A LPR, adotada em 2019 como taxa de referência para o custo dos novos créditos e para empréstimos a taxa variável, é calculada com base nas propostas de um painel de bancos, incluindo pequenos credores com custos de financiamento mais elevados e maior exposição a crédito malparado.

O mecanismo visa reduzir o custo do endividamento e sustentar a chamada “economia real”.

O último ajuste ocorreu em maio de 2025, quando o banco central cortou as taxas em dez pontos base — a LPR de um ano de 3,1% para 3% e a de cinco anos de 3,6% para 3,5%.

Desde então, as autoridades optaram por manter as taxas, apesar de analistas terem antecipado a possibilidade de cortes adicionais ao longo de 2025 que não se materializaram.

Entre os fatores que condicionam a política monetária estão a procura doméstica e externa fracas, riscos deflacionistas, estímulos considerados insuficientes, uma crise prolongada no setor imobiliário e a fragilidade da confiança de consumidores e empresas.

Os economistas sublinham ainda que, apesar de existir margem para novos cortes sem grande pressão sobre o yuan — na sequência dos abrandamentos de taxa da Reserva Federal dos EUA — prevalecem receios quanto a bolhas nos ativos e ao agravamento do excesso de capacidade industrial.

A persistência destas vulnerabilidades explica a cautela do banco central chinês num momento em que a segunda maior economia mundial procura consolidar a recuperação pós‑"zero covid".