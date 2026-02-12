Economia

China vai reduzir tarifas antissubvenções sobre produtos lácteos da UE

As taxas vão ficar abaixo do estimado, entre 7,4% e 11,7%, adiantou o Ministério do Comércio chinês. Entrou em vigor na sexta-feira e são válidas por cinco anos.
China vai reduzir tarifas antissubvenções sobre produtos lácteos da UE
JESSICA LEE / EPA
Publicado a

A China anunciou esta quinta-feira, 12, que vai aplicar taxas alfandegárias significativamente mais baixas do que o inicialmente previsto sobre determinados produtos lácteos importados da União Europeia (UE), embora as taxas possam ainda atingir os 11,7%.

A decisão surge na sequência de uma investigação antissubvenções iniciada em agosto de 2024, informou o Ministério do Comércio chinês.

Para Bruxelas, o processo foi interpretado como uma medida de retaliação, uma vez que foi anunciado no dia seguinte à decisão da UE de impor tarifas elevadas sobre veículos elétricos fabricados na China.

Segundo as autoridades chinesas, a investigação concluiu que certos produtos lácteos europeus beneficiaram de subsídios que causaram “prejuízo real à indústria láctea chinesa”.

As novas tarifas, que variam entre 7,4% e 11,7%, entram em vigor esta sexta-feira e terão uma duração de cinco anos. A medida abrange uma vasta gama de produtos, incluindo queijos frescos e processados, queijos azuis, assim como certos tipos de leite e natas.

Estas taxas substituem as tarifas "provisórias", que tinham sido aplicados em dezembro, com valores entre 21,9% e 42,7%.

As relações comerciais entre a China e a UE têm vindo a deteriorar-se desde 2024. Após o confronto no setor automóvel, Pequim direcionou igualmente a sua atenção para as importações europeias de conhaque e outras aguardentes.

Bruxelas acusa ainda a China de manter, através de subsídios estatais, uma capacidade produtiva excessiva no setor do aço, o que ameaça a competitividade da indústria europeia.

China vai reduzir tarifas antissubvenções sobre produtos lácteos da UE
Inflação na China abranda no início de 2026 com queda nos preços dos alimentos
Economia
China
produtos lácteos
UE-China

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt