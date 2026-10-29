Christine Lagarde deixa presidência do BCE em fevereiro de 2027

António Costa, presidente do Conselho Europeu, reagiu dizendo que respeita a decisão e agradecendo a sua dedicação.

"Ao longo do seu mandato, liderou o Banco Central Europeu com um forte sentido de dever e responsabilidade. A Europa foi bem servida pela sua liderança em tempos de incerteza e pelo seu compromisso inabalável com o projecto europeu", considerou Antínio Costa, numa mensagem nas redes sociais, lembrando que durante a pandemia de covid-19, guerra na Ucrânia, crises energéticas e choques inflacionistas "proporcionou uma gestão firme e determinada, ajudando a salvaguardar a estabilidade e a resiliência da zona euro".

António Costa revelou que o processo de nomeação do sucessor terá inicio esta quinta-feira "e prosseguirá sem demora, com vista a uma decisão atempada do Conselho Europeu, reunido na sua composição da zona euro, em conformidade com o procedimento estabelecido no artigo 283.º, n.º 2, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia".