Economia

Christine Lagarde deixa presidência do BCE em fevereiro de 2027

"Foi um grande orgulho servir esta instituição", disse.
Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE).
Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE).Foto: RONALD WITTEK / EPA
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Christine Lagarde anuncuou esta quinta-feira, 29 de outubro, que deixará a presidência do Banco Central Europeu em fevereiro de 2027.

"Foi um grande orgulho servir esta instituição. Agradeço a todos os que me apoiaram nesta caminhada ao longo dos últimos sete anos", disse.

António Costa, presidente do Conselho Europeu, reagiu dizendo que respeita a decisão e agradecendo a sua dedicação.

"Ao longo do seu mandato, liderou o Banco Central Europeu com um forte sentido de dever e responsabilidade. A Europa foi bem servida pela sua liderança em tempos de incerteza e pelo seu compromisso inabalável com o projecto europeu", considerou Antínio Costa, numa mensagem nas redes sociais, lembrando que durante a pandemia de covid-19, guerra na Ucrânia, crises energéticas e choques inflacionistas "proporcionou uma gestão firme e determinada, ajudando a salvaguardar a estabilidade e a resiliência da zona euro".

António Costa revelou que o processo de nomeação do sucessor terá inicio esta quinta-feira "e prosseguirá sem demora, com vista a uma decisão atempada do Conselho Europeu, reunido na sua composição da zona euro, em conformidade com o procedimento estabelecido no artigo 283.º, n.º 2, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia".

O mandato de Lagarde deveria terminar no final de outubro de 2027, mas havia há algum tempo rumores acerca de uma saída antecipada, que agora se confirmam. O destino provável apontado é o Fórum Económico Mundial.

Em meados de setembro, os representantes dos trabalhadores do Banco Central Europeu (BCE) pediram esclarecimentos sobre o futuro da presidente da instituição uma carta enviada a Lagarde e aos restantes membros da Comissão Executiva.

Questionada sobre o assunto, Lagarde afirmou então não haver “nada a anunciar” relativamente ao seu futuro.

O BCE deverá anunciar esta quinta-feira a sua decisão sobre as taxas de juro às 13h15. Meia hora depois Christine Lagarde dará a conferência de imprensa habitual.

A expetativa é que as taxas de juro diretoras permaneçam inalteradas, com a taxa de depósito a permanecer em 2,5%, depois de dois aumentos efetuados neste ano.

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