Christine Lagarde diz que é preciso garantir que os preços continuam a cair

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse esta terça-feira, 28, que é preciso garantir que os preços continuam a cair, num mercado em Florença, onde se realiza a reunião de política monetária da entidade na quarta e quinta-feira.Segundo os media, Lagarde admitiu que houve um aumento nos preços, mas menor do que há dois anos e que ainda estão acima da inflação de 2% (a meta estabelecida pelo BCE), com um aumento maior nos bens alimentares."Temos que garantir que continuem a baixar porque é importante", explicou.Durante a visita às bancas do mercado de Sant'Ambrogio, em Florença, Lagarde conversou com comerciantes e consumidores, interessou-se pelos produtos locais e explicou que costuma comprar verduras, frutas e queijos nos mercados locais.Segundo as últimas previsões macroeconómicas da entidade, a inflação será de 2,1% em 2025, 1,7% em 2026 e 1,9% em 2027, enquanto a subjacente (excluindo energia e alimentos) será de 2,4% este ano e cairá para 1,9% e 1,8% no próximo exercício e no seguinte.O BCE manteve em setembro por unanimidade as taxas de juro em 2% e desde então reiterou que estão num nível adequado.Os analistas não esperam mudanças nas taxas diretoras na reunião desta semana em Florença..BCE deve manter taxas diretoras pela terceira reunião consecutiva\n