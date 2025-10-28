DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Christine Lagarde diz que é preciso garantir que os preços continuam a cair

Segundo as últimas previsões macroeconómicas da entidade, a inflação será de 2,1% em 2025, 1,7% em 2026 e 1,9% em 2027.
A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse esta terça-feira, 28, que é preciso garantir que os preços continuam a cair, num mercado em Florença, onde se realiza a reunião de política monetária da entidade na quarta e quinta-feira.

Segundo os media, Lagarde admitiu que houve um aumento nos preços, mas menor do que há dois anos e que ainda estão acima da inflação de 2% (a meta estabelecida pelo BCE), com um aumento maior nos bens alimentares.

"Temos que garantir que continuem a baixar porque é importante", explicou.

Durante a visita às bancas do mercado de Sant'Ambrogio, em Florença, Lagarde conversou com comerciantes e consumidores, interessou-se pelos produtos locais e explicou que costuma comprar verduras, frutas e queijos nos mercados locais.

Segundo as últimas previsões macroeconómicas da entidade, a inflação será de 2,1% em 2025, 1,7% em 2026 e 1,9% em 2027, enquanto a subjacente (excluindo energia e alimentos) será de 2,4% este ano e cairá para 1,9% e 1,8% no próximo exercício e no seguinte.

O BCE manteve em setembro por unanimidade as taxas de juro em 2% e desde então reiterou que estão num nível adequado.

Os analistas não esperam mudanças nas taxas diretoras na reunião desta semana em Florença.

É a primeira vez desde que assumiu a presidência do BCE que Christine Lagarde baixa taxas.
BCE deve manter taxas diretoras pela terceira reunião consecutiva
