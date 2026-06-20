Chumbo da proposta de reforma laboral é "uma derrota para o Governo", diz Sindicato do Pessoal de Voo

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) considerou "uma derrota para o Governo (e especialmente para a Ministra do Trabalho)" o chumbo da proposta de reforma laboral do Executivo AD.

Em comunicado enviado na sexta-feira, 19 de junho, ao final do dia aos associados, a que o DN teve acesso, o SNPVAC defendeu que a reprovação "é sobretudo uma vitória dos trabalhadores que, unidos, mostraram um enorme cartão vermelho ao Pacote Laboral".

"Após um ano de discussão, após tentativas de convencer a opinião pública e os trabalhadores que o seu salário não é suficiente porque devem flexibilizar a sua relação de trabalho, após ataques às mães trabalhadoras, após tentativas de enfraquecimento da contratação coletiva, após tentativas de precarizar eternamente jovens que entram no mercado de trabalho, após tentativa de afastamento de trabalhadores de empresas mesmo que despedidos ilicitamente, após tentativa de normalizar o outsourcing e de um ataque sem precedentes aos sindicatos, o Anteprojeto Trabalho XXI caiu com estrondo na Assembleia da República", lê-se no comunicado.

O SNPVAC sublinha ainda congratular-se "por sempre ter estado na linha da frente na defesa dos seus Associados e dos trabalhadores portugueses, aderindo, sem margem para dúvidas ou diferentes interpretações, às greves gerais de 11 de dezembro e de 3 de junho".

"Mostrámos ao atual Governo que, se quiserem alterar leis que nos afetam no nosso dia a dia, temos de ser ouvidos e respeitados", diz ainda. ´

O SNPVAC é um sindicato independente, sem filiação à CGTP ou UGT.