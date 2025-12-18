CICC dispara em bolsa após fusão que criará gigante na banca de investimento da China

As ações da China International Capital Corporation (CICC) subiram até 10%, após quase um mês de suspensão, na sequência do anúncio de uma fusão com duas rivais, que criará a quarta maior firma de investimento da China.O negócio está avaliado em cerca de 16 mil milhões de dólares (13,6 mil milhões de euros).Na Bolsa de Xangai, os títulos atingiram o limite diário de valorização de 10% logo na abertura, antes de recuarem para 4,9% por volta das 11 horas (03 horas, em Lisboa). Em Hong Kong, os títulos iniciaram a sessão com uma subida de 7,07%, que abrandou para 3,11% ao longo da manhã.A negociação das ações da CICC esteve suspensa desde 19 de novembro, após a empresa anunciar um plano de fusão com a Dongxing Securities e a Cinda Securities, através de um processo de troca de ações. Com esta operação, a CICC deverá passar do sexto para o quarto lugar entre as maiores empresas no setor da banca de investimento da China, com ativos combinados no valor de cerca de 140 mil milhões de dólares (119 mil milhões de euros).Em comunicado, a CICC informou que emitirá aproximadamente 3.096 milhões de novas ações, avaliadas em 114.274 milhões de yuan (13.821 milhões de euros), para adquirir a totalidade dos títulos da Cinda e da Dongxing. A oferta prevê um prémio de 26% sobre as ações desta última.A fusão enquadra-se nos esforços das autoridades chinesas para consolidar o setor financeiro, com o objetivo de melhorar a qualidade dos ativos e criar instituições de "classe mundial" na banca de investimento.As três firmas envolvidas partilham o mesmo acionista principal: o fundo soberano Central Huijin Investment, que detém 40,1% da CICC diretamente e, de forma indireta, 78,7% da Cinda e 45% da Dongxing.A nova entidade ultrapassará o bilião de yuan em ativos (cerca de 120 mil milhões de euros), posicionando-se atrás apenas da Citic Securities, Guotai Haitong Securities – criada no ano passado também através de uma fusão – e da Huatai Securities. Ainda assim, este valor representa apenas cerca de 10% da carteira do gigante norte-americano Goldman Sachs. .Banco de investimento da China revê em baixa crescimento económico