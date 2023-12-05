CIP critica atraso na aplicação do PRR e diz que Governo "não pode ficar parado"

O presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP) criticou o atraso na execução do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), considerando que "seria um erro indesculpável" desperdiçar aquele que classificou como o "principal instrumento" para relançamento da economia..Numa mensagem vídeo transmitida no início do Fórum Regional da Indústria, que hoje decorreu em Barcelos, Armindo Monteiro disse ainda que "não se compreende porque é que efetivamente há este atraso tão, tão forte" na aplicação das verbas do PRR.."Esta introdução do PRR tem de ser efetivamente acelerada, ultrapassando os atrasos e os imensos bloqueios que temos vindo a testemunhar", apelou, lembrando que aquele é "o principal instrumento para recuperar a economia" depois da pandemia"..Para o presidente da CIP, o Governo, mesmo estando de saída, fruto da anunciada dissolução da Assembleia da República e da consequente marcação de eleições antecipadas, "não pode ficar parado".."O Estado tem o dever, tem a obrigação de assumir plenamente a sua responsabilidade de decidir e fazer, em vez de suspender e adiar. A economia do país não pode parar", vincou..Armindo Monteiro lembrou que Portugal vive "um período de enorme incerteza" política e económica, uma "dupla crise" que "encontra Portugal em plena contração económica", com o PIB a cair em dois trimestres consecutivos e com uma previsão de crescimento "muito modesta" para 2024.."Além disso, a crise que atravessamos ameaça prolongar-se e agravar claramente estas dificuldades", acrescentou..Por isso, reiterou, as empresas "precisam de respostas".."A situação ameaça tornar-se muito grave para as empresas e, naturalmente, ser grave para as empresas é grave para o país..Obviamente, desperdiçar o PRR seria um erro indesculpável, com graves consequências", disse ainda..Também na sessão de abertura do fórum, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Barcelos, João Albuquerque, aludiu igualmente à instabilidade económica, social e política do país para apelar ao trabalho em conjunto dos empresários para ultrapassar a crise..Albuquerque defendeu mesmo a necessidade de um plano de desenvolvimento regional para o setor têxtil, garantindo que a ideia "foi bem acolhida" por parte dos ministros da Economia e da Coesão Territorial.."A ideia é que haja uma visão territorial com recursos financeiros alocados e com um plano no qual participemos todos", explicou, adiantando que serão necessárias "algumas centenas de milhões de euros"..Uma das medidas que defendeu é uma ligação ferroviária direta entre os quatro municípios do chamado Quadrilátero Urbano (Braga, Barcelos, Guimarães e Vila Nova de Famalicão).