CIP deixa cair alterações na não reintegração após despedimento ilícito e cede no 'outsourcing'

A CIP - Confederação Empresarial de Portugal vai aceitar as propostas da UGT em matéria de 'outsourcing', reintegração de trabalhadores despedidos ilicitamente, banco de horas individual, formação contínua e questões de arbitragem, anunciou esta quarta-feira, 6 de maio, o seu presidente.

Em conferência de imprensa sobre a revisão da legislação laboral, em Lisboa, Armindo Monteiro salientou que existem dois pontos que são de discórdia com a UGT para se chegar a acordo.

"O banco de horas individual é a prática que mais existe nas empresas a título informal", assegurou Armindo Monteiro, que disse que este ponto tem trazido à opinião pública "perceções erradas" de que o banco é uma forma "encapotada de trabalho extraordinário".

"Nada nos separa da UGT nesta matéria", garantiu.

"Com a complexidade que as empresas hoje têm é impossível terem todos os 'skills' (competências) dentro das suas empresas e por isso contratam fora", afirmou, referindo-se à questão do 'outsourcing' (subcontratação de serviços).

"Proibir o 'outsourcing' é impedir que as empresas se foquem no seu 'core business' (negócio principal)", afirmou, dizendo que "esta ideia de combater o 'outsourcing' é absolutamente peregrina na Europa".

Desta forma, a "CIP está disponível para acompanhar a posição da UGT" nesta matéria, afirmou.

A CIP propõe ainda que o pagamento de um 15.º mês seja verdadeiramente isento de IRS e TSU, que se isente 50% de IRS no trabalho extraordinário e por turnos e que o que resulta dessa isenção de IRS e TSU seja canalizado para um fundo complementar que beneficiará uma conta individual desse trabalhador.

Contudo, este fundo “não serve para substituir o que existe”, garantiu Armindo Monteiro.

A confederação gostaria de contar com o apoio da UGT nesta matéria, embora saliente que estas medidas de aumento de rendimentos não constituem uma condição, não são uma moeda de troca.

“Não é atirar a toalha ao chão nem capitulação”, assegurou Armindo Monteiro.

“Houve um partido que propôs apoiar as alterações [ao Código de Trabalho] com uma proposta que é perigosíssima”, referindo-se à ideia lançada pelo Chega de reduzir a idade de reforma para aceitar o pacote laboral do Governo.

Para Armindo Monteiro, a UGT tem agora condições para aceitar o acordo e diz mesmo que “seria interessante que a UGT e a CGTP pudessem submeter um documento conjunto” com as entidades patronais.

Questionado pelos jornalistas se o executivo vai aceitar, o responsável assegurou: “O Governo não pode ser contra a posição maioritária da Concertação Social. É pouco provável” que contrarie uma posição conjunta.

“Falta ridiculamente pouco” para se chegar a um acordo, afirmou.

“O país não entenderia que faltando tão ridiculamente pouco não fizéssemos este esforço, como estamos a fazer”, acrescentou.