CIP disponível para aumentos salariais acima de 4,8% se Governo criar condições

"O código do IVA foi criado em 1986, os códigos do IRC e do IRS são de 1989 e os sucessivos orçamentos do Estado desvirtuaram estes códigos. Hoje é necessário falar em toda a construção tributária e perceber se as regras na altura definidas para a economia se mantêm e nós achamos que não. Por isso, na determinação da matéria coletável, do que é ilegível ou não ilegível, esta é uma discussão mais fina que tem que ver com a necessidade de pensar o sistema fiscal para toda a economia", defendeu.