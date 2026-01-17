DN DN Brasil Men's Health Women's Health
CIP vê no acordo com o Mercosul vantagens para Portugal, sobretudo pelo mercado brasileiro

“É tempo de investir, de aumentar a competitividade das empresas portuguesas e de fazer subir o valor dos seus produtos”, acrescentou Armindo Monteiro.
O presidente da CIP, Armindo MonteiroFoto: DR
A CIP está confiante na capacidade das empresas portuguesas tirarem partido do acordo UE-Mercosul assinado este sábado, 19 de janeiro, no Paraguai. "Em Portugal, as empresas têm qualidades e vantagens competitivas para aumentar as suas vendas e quotas de mercado na América Latina", disse o presidente da Confederação Empresarial de Portugal, num comunicado enviado as redações.

E uma dessas vantagens assinaladas pelo dirigigente associativo é o facto de dos 270 milhões de consumidores do Mercosul, cerca de 215 milhões viverem no Brasil e falarem português.

“É tempo de investir, de aumentar a competitividade das empresas portuguesas e de fazer subir o valor dos seus produtos”, acrescentou Armindo Monteiro. “As empresas portuguesas têm qualidades e instrumentos para aumentar o valor acrescentado das suas vendas, melhorando de forma substancial as quotas de mercado na América Latina”.

Por isso, a CIP saúda a assinatura do acordo comercial União Europeia – Mercosul que tem lugar em Assunção, no Paraguai. Haverá a participação da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Lyen, do presidente da Conselho Europeu, António Costa, e dos presidentes do Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai.

A aprovação pela União Europeia do acordo comercial com o Mercosul nos primeiros dias de janeiro de 2026 criou a maior zona de comércio livre do mundo. É o fim de 26 anos de negociações entre a Europa e os quatro países do Mercosul – Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai – e abrindo grandes perspetivas de crescimento económico nos dois lados do Atlântico.

