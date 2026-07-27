Clan abre campanha de recrutamento para preparar regresso às aulas com 120 vagas em 33 lojas

A Clan acaba de abrir uma campanha de recrutamento para 120 vagas de repositor, distribuídas por 33 lojas no país, para uma cadeia de material de escritório e escolar a operar em Portugal.

Segundo avança em comunicado, a integração das equipas arranca já em agosto, de forma a antecipar uma das épocas mais movimentadas do ano no retalho especializado, o regresso às aulas.

Em setembro, mais de dois milhões de alunos, do pré-escolar à universidade, iniciam um novo ano letivo.

As vagas destinam-se a candidatos com ou sem experiência, incluindo estudantes que procuram um part-time, um primeiro emprego ou um regresso ao mercado de trabalho, adianta o comunicado.

Estão disponíveis horários full-time e part-time por turnos, com contrato de trabalho temporário.

As 120 vagas distribuem-se pelos distritos de Lisboa, Porto, Setúbal, Braga, Aveiro, Coimbra e Faro, entre outros.

A campanha foi desenhada para tornar a candidatura simples e acelerar a resposta aos candidatos. O processo é feito através de uma página digital no portal da Clan e pode ser concluído em 30 segundos.

Depois da submissão, há lugar a um breve conjunto de perguntas, com acompanhamento de uma assistente digital de recrutamento da Clan, seguindo-se o contacto das equipas locais.

