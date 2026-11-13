Câmara de Lisboa apresenta orçamento para 2027 que prevê mais 8,8% da dotação global

A Câmara de Lisboa apresenta esta sexta-feira, 13 de novembro, a proposta de orçamento municipal para 2027, subscrita pela liderança PSD/CDS-PP/IL, que prevê um aumento de 8,8% da dotação global, face aos 1.345 milhões de euros (ME) orçamentados para este ano.

De acordo com o vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML), Gonçalo Reis (PSD), a proposta prevê “um orçamento equilibrado, que reforça a capacidade de intervenção da cidade sem aumentar impostos”, destacando a devolução total da participação variável do Imposto sobre o Rendimento Singular (IRS) aos lisboetas, taxa mínima de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e isenções de derrama para mais de 20 mil empresas.

Numa publicação nas redes sociais, Gonçalo Reis realçou que este é “um orçamento pelas causas dos lisboetas”, com a dotação global a aumentar 8,8%, para reforçar a capacidade de resposta do município e acelerar os investimentos prioritários, nomeadamente na habitação, higiene urbana, segurança, mobilidade, espaço público e coesão social.

Na área da habitação, que segundo o vice-presidente da CML “continua a ser o grande propósito”, a câmara pretende investir em mais construção e reabilitação de casas a preços acessíveis, soluções para quem mais precisa e para a classe média, e apoio às famílias no esforço do arrendamento.

Quanto à sustentabilidade financeira, Gonçalo Reis adiantou que a base deste orçamento são as receitas e capitais próprios do município, tendo os fundos europeus como complemento ao investimento, bem como o financiamento bancário plurianual, “para acelerar projetos de elevado impacto, sem comprometer o equilíbrio das contas municipais”.