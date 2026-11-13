Economia

Câmara de Lisboa apresenta orçamento para 2027 que prevê mais 8,8% da dotação global

Na área da habitação, a autarquia pretende investir em mais construção e reabilitação de casas a preços acessíveis, segundo o vice-presidente.
Câmara de Lisboa
Câmara de LisboaFoto: Gonçalo Villaverde
Publicado a

A Câmara de Lisboa apresenta esta sexta-feira, 13 de novembro, a proposta de orçamento municipal para 2027, subscrita pela liderança PSD/CDS-PP/IL, que prevê um aumento de 8,8% da dotação global, face aos 1.345 milhões de euros (ME) orçamentados para este ano.

De acordo com o vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML), Gonçalo Reis (PSD), a proposta prevê “um orçamento equilibrado, que reforça a capacidade de intervenção da cidade sem aumentar impostos”, destacando a devolução total da participação variável do Imposto sobre o Rendimento Singular (IRS) aos lisboetas, taxa mínima de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e isenções de derrama para mais de 20 mil empresas.

Numa publicação nas redes sociais, Gonçalo Reis realçou que este é “um orçamento pelas causas dos lisboetas”, com a dotação global a aumentar 8,8%, para reforçar a capacidade de resposta do município e acelerar os investimentos prioritários, nomeadamente na habitação, higiene urbana, segurança, mobilidade, espaço público e coesão social.

Na área da habitação, que segundo o vice-presidente da CML “continua a ser o grande propósito”, a câmara pretende investir em mais construção e reabilitação de casas a preços acessíveis, soluções para quem mais precisa e para a classe média, e apoio às famílias no esforço do arrendamento.

Quanto à sustentabilidade financeira, Gonçalo Reis adiantou que a base deste orçamento são as receitas e capitais próprios do município, tendo os fundos europeus como complemento ao investimento, bem como o financiamento bancário plurianual, “para acelerar projetos de elevado impacto, sem comprometer o equilíbrio das contas municipais”.

Este é o segundo orçamento do atual mandato (2025-2029), proposto pela governação PSD/CDS-PP/IL, sob liderança de Carlos Moedas (PSD), que para a viabilização do documento orçamental para este ano de 2026, com uma despesa de 1.345 ME, contou com o apoio da vereação do Chega, uma vez que governava sem maioria absoluta, com oito dos 17 mandatos da CML.

No entanto, em fevereiro deste ano, Carlos Moedas passou a governar com maioria absoluta ao delegar competências na vereadora independente Ana Simões Silva, eleita pelo Chega e que desfiliou do partido três meses após as eleições autárquicas de 12 de outubro de 2025.

Atualmente, na oposição à governação PSD/CDS-PP/IL estão quatro vereadores do PS, um do Livre, um do BE, um do PCP e um do Chega.

Assim, a proposta orçamental para 2027 deverá ter aprovação garantida na CML. O mesmo não acontece na Assembleia Municipal, órgão deliberativo onde PSD/CDS-PP/IL não tem maioria absoluta.

No orçamento municipal para este ano de 2026, aprovado com votos contra de PS, Livre, BE e PCP, a câmara estimou uma despesa de 1.345 ME, ligeiramente inferior aos 1.359 milhões previstos para 2025.

No anterior mandato (2021-2025), também sob presidência de Carlos Moedas, os quatro orçamentos da liderança PSD/CDS-PP (a IL não integrava o executivo municipal) foram aprovados graças à abstenção do PS, tendo a restante oposição - PCP, BE, Livre e Cidadãos Por Lisboa (eleitos pela coligação PS/Livre) - votado contra.

Câmara de Lisboa
Moedas anuncia suspensão das trotinetes partilhadas em Lisboa. Proposta vai ser discutida em reunião de câmara
Câmara de Lisboa
Moedas pede alteração da lei que parou obras do plano de drenagem. Arqueólogos acusam autarca de querer destruir património
Orçamento
Carlos Moedas
Câmara de Lisboa