Câmara do Porto atribuiu 300 habitações sociais por ano nos últimos quatro anos

A Câmara do Porto, através da empresa municipal Domus Social, atribuiu cerca de 300 habitações sociais por ano nos últimos quatro anos, indicou na segunda-feira a vereadora com o pelouro da Habitação, Gabriela Queiroz."Nos últimos anos, foram atribuídas mais de 1200 habitações - entre novas habitações e transferências -, numa média de 300 por ano (...). Nos últimos quatro anos, no que a processos de despejo diz respeito, foram instruídos apenas 188, a maioria motivados por motivos de não-utilização de habitação, utilização contrária à lei ou indevida", indicou a vereadora social-democrata na reunião da Assembleia Municipal.A reunião desta segunda-feira foi uma sessão potestativa, convocada pelo grupo municipal da CDU, com o ponto de discussão único "habitação: emergência social, imperativo constitucional", e foram apresentadas 27 moções e propostas de vários grupos políticos representados neste órgão.O Observatório de Habitação Social do Município do Porto dá conta de que vivem no parque público habitacional da cidade 28.180 munícipes espalhados por 12.409 habitações e que a renda média é de 77,06 euros.Aos deputados municipais, a vereadora indicou ainda que, no que diz respeito a habitação acessível, o município já conta com 407 fogos e espera afetar mais 200 este ano.Numa intervenção anterior, o presidente da autarquia, Pedro Duarte, classificou que o problema de habitação na cidade do Porto é diferente ao de outras cidades portuguesas."O Porto não tem um problema de falta de habitação. O Porto tem um problema de falta de habitação a preços comportáveis - é esse o problema. Porque do ponto de vista da densidade da cidade, do ponto de vista de novas construções, o Porto tem estado sempre em primeiro lugar", afirmou.Para o autarca, o Porto vai continuar a ser uma cidade "apetecível" em termos de oferta, pelo que é necessário apostar em "políticas seletivas e não massivas".Quanto ao edificado dos bairros sociais, Pedro Duarte relembrou o "investimento muito significativo" feito ao longos dos últimos anos, mas disse ser afora tempo de olhar e investir para o espaço público que circunda estas habitações..Habitação social. Incumprimento no pagamento de rendas é residual no Grande Porto