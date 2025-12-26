DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Economia

CMVM prevê mais volatilidade nos mercados em 2026 devido a tensões comerciais e geopolíticas

Segundo o regulador, o risco associado ao mercado de capitais é elevado, com perspetiva semi‑ascendente, assim como o risco operacional, com uma perspetiva que passou de estável para ascendente.
CMVM
CMVMGlobal Imagens
Publicado a

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) publicou esta sexta-feira, 26, o seu “Risk Outlook 2026”, apontando os principais riscos que podem condicionar os mercados financeiros no próximo ano.

O relatório sublinha um cenário global marcado por tensões geopolíticas, crescimento económico moderado e elevada volatilidade nos índices financeiros.

No documento, a CMVM mantém em nível elevado o risco associado ao mercado de capitais, com perspetiva semi‑ascendente, e também classifica o risco operacional como elevado, com uma perspetiva que passou de estável para ascendente. A autoridade liga a subida do risco operacional, em grande parte, à maior digitalização e ao aumento de ciberataques.

Os riscos de liquidez e de crédito são avaliados como médios, com perspetiva estável face a 2025. A evolução destes riscos depende, segundo a CMVM, do impacto das tensões geopolíticas em possíveis ajustamentos de preços nos mercados e em custos de financiamento.

O relatório destaca ainda a exposição dos organismos de investimento coletivo (OIC) de ações domiciliados em Portugal a choques externos e a perturbações nas cadeias de abastecimento. Esta análise considera a concentração de emitentes em países alvo de medidas tarifárias dos EUA e a origem geográfica das receitas e resultados desses emitentes.

Apesar do contexto internacional adverso, a CMVM nota que os efeitos sobre a economia portuguesa têm sido relativamente contidos, refletindo resiliência e dinamismo internos.

CMVM
Governo nomeia novos membros para comissão de fiscalização da CMVM
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)
Mercado de capitais
riscos geopolíticos
tensões comerciais

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt