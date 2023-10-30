Com a subida do salário mínimo as empresas vão pagar mais 100 euros por trabalhador

Com o aumento do salário mínimo - em janeiro passa dos atuais 760 euros para 820 euros - os patrões vão pagar mais mil euros anuais por cada colaborador que receba este ordenado..Diz o Eco que as confederações patronais pedem ao Governo um desconto menor para a Segurança Social, mas o executivo não acedeu, uma vez que também entra em linha de conta a sustentabilidade da mesma. Armindo Monteiro, presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP) declara que as pessoas têm de ganhar "o melhor possível", mas questiona sobre "o resultado do trabalho de cada colaborador e se está em linha com o aumento dos salários"..E detalha, explicando que para cada aumento salarial deveria haver "um acréscimo do valor acrescentado da economia, que, neste caso, é medido pela produtividade do trabalho". "O salário mínimo é decretado, mas infelizmente o crescimento da economia não o é". E propõe que nos recibos de vencimento seja discriminado " todo o custo, para que as pessoas tenham a perceção do que recebem e daquilo que efetivamente ganham"..O que para Rafael Campos Pereira, vice-presidente da Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal, seria "importantíssimo para literacia das pessoas".