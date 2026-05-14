Com uma garrafa, Católica Students' Consulting quer reforçar consignações solidárias de IRS





A distribuição quer acompanhar o período de preenchimento do IRS, "momento em que a mensagem tem maior relevância e probabilidade de conversão", frisam em comunicado. As garrafas são oferecidas de forma segmentada e presencial pela equipa da Católica Students' Consulting, privilegiando zonas de maior capacidade contributiva e perfis com mais probabilidade de adesão. Cada lote de garrafas tem um código de localização que permite medir, em tempo real, as zonas com maior taxa de interação e conversão.

Para a Católica Students' Consulting, o objetivo do projeto é simples e urgente: mobilizar mais portugueses para a consignação de IRS a entidades do terceiro setor. Afinal, "é um mecanismo que existe há décadas [desde 2001], que não custa nada ao contribuinte", mas que continua muito aquém do seu valor. "Apenas 18% dos portugueses consignam o IRS, deixando um potencial de impacto social enorme por ativar", alertam os estudantes.

Como frisam, esta é uma ideia para perdurar no tempo. "Em vez de campanhas digitais que interrompem, uma garrafa que acompanha. Em vez de um banner que desaparece quando o orçamento acaba, um objeto que permanece". "A garrafa não é um brinde. É um outdoor portátil que anda com as pessoas", resumem. Em simultâneo, o projeto assume uma dimensão ambiental. Cada garrafa substitui, em média, 730 embalagens de plástico descartável ao longo da sua vida útil, evitando a emissão de aproximadamente 67 kg de CO₂ por unidade, frisam.

Recorde-se que a consignação não traz qualquer ónus ao contribuinte. É uma percentagem do imposto que iria para o Estado e, desta forma, pode ser canalizada para uma instituição. No ano passado, o Estado pagou 74,9 milhões de euros a 5059 entidades que desenvolvem atividades com impacto social e comunitário, fruto da consignação em sede de IRS feita pelos contribuintes em 2025.

O Bottle Up nasceu dentro da Católica Students' Consulting, no âmbito do programa de Responsabilidade Social da consultora. A equipa é composta por estudantes de gestão, economia e direito, que aplicaram metodologias de análise de mercado, modelização financeira e design estratégico a um problema social concreto.