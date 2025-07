Comboios Lisboa-Porto são os mesmos há 15 anos. Autocarros já têm mais oferta

A FlixBus aumentou em mais de 70% a oferta no eixo Lisboa-Porto face a 2022. "Desde o início deste ano que se verifica um crescimento exponencial do setor das viagens e turismo em Portugal, e obviamente isso reflete-se na procura e oferta no mercado doméstico. Também fatores como a inflação e a perda de poder de compra têm contribuído para que viajar de autocarro deixe de ser uma opção B e passe a ser a opção A", explica ao Dinheiro Vivo o diretor-geral da empresa para Portugal e Espanha, Pablo Pastega. A empresa alemã diz que "aumentará a oferta" dos parceiros rodoviários "de acordo com as necessidades do mercado". As transportadoras normalmente usam veículos com 50 lugares, porque as unidades com 70 assentos já contam com três eixos e passam a pagar classe 3 nas portagens - o aumento de custos é de 11% por viagem, segundo a FlixBus.