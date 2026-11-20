O preço por litro da gasolina e do gasóleo deverá descer 4,5 cêntimos por litro na próxima semana, segundo a estimativa divulgada esta sexta-feira, 20 de novembro, pelo Automóvel Club de Portugal (ACP).

Com base nos atuais valores da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), e tendo em conta as previsões do ACP, “o preço médio do diesel vai descer para 2,027 euros por litro e a gasolina vai descer para os 1,837 euros por litro”.

A média final só ficará fechada ao final do dia, podendo ainda registar alterações em função da evolução das cotações internacionais do petróleo, e o custo final na bomba poderá variar conforme o posto de abastecimento, a marca e a localização.

Os preços dos combustíveis continuam a ser impactados pela guerra no Irão, a tensão geopolítica no Médio Oriente e o consequente fecho do estreito de Ormuz, por onde passa 20% do comércio de petróleo e gás natural, bem como pelos ataques a refinarias no contexto da guerra na Ucrânia.

Esta sexta-feira de manhã, o preço do contrato genérico de barril de Brent, de referência na Europa, recuava 0,85% para 91,20 dólares, enquanto o do barril de West Texas Intermediate (WTI), de referência nos EUA, descia 0,78% para 82,56 dólares.