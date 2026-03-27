Combustíveis devem baixar na próxima semana.. mas pouco

Os preços dos combustíveis devem recuar ligeiramente na próxima semana, depois de duas semanas marcadas por aumentos acentuados no gasóleo e na gasolina.

De acordo com o Automóvel Club Portugal (ACP), que consultou fontes do setor, o gasóleo vai cair entre meio cêntimo e um cêntimo e o preço da gasolina recua 2,5 cêntimos, na segunda-feira, 30 de março.

Se assim for, o preço médio do gasóleo simples vai fixar-se entre os 2,055 euros e os 2,06 euros por litro. Em simultâneo, o preço médio da gasolina simples 95 desce para 1,904 euros por litro.

Os preços dão sinais de abrandamento mas eventuais alterações na cotação do crude nos mercados financeiros ainda podem mudar o paradigma, durante esta sexta-feira. Em causa estão as tensões ligadas à guerra travada no Oriente.

De mencionar que os dados recolhidos pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) indicam que os preços estão nos 2,065 euros e 1,929 euros, respetivamente, durante esta sexta-feira.