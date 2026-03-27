Economia

Combustíveis devem baixar na próxima semana.. mas pouco

Os preços de gasolina e gasóleo devem baixar na próxima semana, ainda que fiquem longe de corrigir os aumentos acentuados que se verificaram nas últimas duas semanas, fruto da guerra no Médio Oriente.
Combustíveis devem baixar na próxima semana.. mas pouco
Publicado a

Os preços dos combustíveis devem recuar ligeiramente na próxima semana, depois de duas semanas marcadas por aumentos acentuados no gasóleo e na gasolina.

De acordo com o Automóvel Club Portugal (ACP), que consultou fontes do setor, o gasóleo vai cair entre meio cêntimo e um cêntimo e o preço da gasolina recua 2,5 cêntimos, na segunda-feira, 30 de março.

Se assim for, o preço médio do gasóleo simples vai fixar-se entre os 2,055 euros e os 2,06 euros por litro. Em simultâneo, o preço médio da gasolina simples 95 desce para 1,904 euros por litro.

Os preços dão sinais de abrandamento mas eventuais alterações na cotação do crude nos mercados financeiros ainda podem mudar o paradigma, durante esta sexta-feira. Em causa estão as tensões ligadas à guerra travada no Oriente.

De mencionar que os dados recolhidos pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) indicam que os preços estão nos 2,065 euros e 1,929 euros, respetivamente, durante esta sexta-feira.

Combustíveis devem baixar na próxima semana.. mas pouco
Zero quer Metro de Lisboa a abrir às 05h30 devido ao aumento dos combustíveis
Combustíveis devem baixar na próxima semana.. mas pouco
Aumento dos combustíveis fez parar este mês 1.500 TVDE em Lisboa e no Porto
Combustíveis devem baixar na próxima semana.. mas pouco
Governo aprova nova redução do ISP nos combustíveis para segunda-feira
Irão
Combustíveis
bombas de gasolina
preço dos combustíveis
Guerra EUA-Israel - Irão
Operação Fúria Épica
Guerra no Irão

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt