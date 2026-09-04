Combustíveis voltam a disparar e gasóleo prepara-se para novo máximo histórico na próxima semana

Os automobilistas portugueses devem preparar-se para aumentos significativos nos preços dos combustíveis na próxima semana.

De acordo com estimativas da Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC), o gasóleo deverá sofrer uma subida de 15 cêntimos por litro, atingindo um preço de 2,169 euros.

Este valor representa um aumento de 51 cêntimos em relação a fevereiro deste ano, o que significa que abastecer um depósito de 50 litros de gasóleo custará cerca de 108,45 euros.

A gasolina 95 também vai registar um aumento, com uma previsão de subida superior a dez cêntimos, fixando-se nos 2,122 euros por litro.

Este preço é 37,8 cêntimos superior ao que se verificava em fevereiro, resultando em um custo de aproximadamente 107 euros para um depósito de 50 litros.

Olhando para os custos com o gasóleo rodoviário, com a previsão de aumento de 15 cêntimos, o preço poderá atingir um novo máximo histórico.

O valor médio atual mais elevado, registado pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), é de 2,131 euros por litro, alcançado a 6 de abril de 2026. Se a previsão se confirmar, o novo preço de 2,169 euros por litro superará este registo anterior, refletindo uma tendência preocupante de aumento contínuo nos preços dos combustíveis.

Esta situação não só impacta diretamente os custos de transporte, mas também levanta questões sobre a sustentabilidade económica para os consumidores e empresas que dependem do gasóleo para as suas operações diárias.

O preço do barril de Brent sofreu uma enorme valorização ao longo da última semana, um indicador que serve como referência para o mercado europeu.

O aumento acumulado foi de cerca de 7%, uma evolução que só encontra paralelo com a última semana de julho. É precisamente essa valorização que tem impacto direto nos preços dos combustíveis.