Combustíveis em queda: nova descida ronda os quatro cêntimos

Os condutores portugueses vão contar com um novo alívio nos combustíveis na próxima semana, com quedas previstas tanto para o gasóleo como para a gasolina nos postos de abastecimento. Segundo fontes do setor e com base nos dados de fecho dos mercados de quarta-feira, a redução deverá fixar-se perto dos 3,5 cêntimos por litro no diesel e rondar os 4,5 cêntimos na gasolina.

Caso estas previsões se concretizem, o preço do gasóleo cairá dos 2,180 euros atuais para cerca de 2,145 euros por litro. Por sua vez, a gasolina simples 95 poderá recuar dos 2,096 para aproximadamente 2,051 euros por litro. Importa sublinhar que estes valores são apenas indicativos, já que os preços finais ao balcão dependem sempre da estratégia comercial de cada operador e das oscilações de mercado de última hora.

Na prática, o alívio traduz-se numa poupança visível para quem atesta o veículo. Num depósito padrão de 60 litros de gasóleo, o custo cai de 130,80 para 128,70 euros, poupando cerca de 2,10 euros. Se o combustível for gasolina 95, encher o mesmo depósito passa a custar 123,06 euros (em vez de 125,76 euros), o que representa menos 2,70 euros por abastecimento.

Esta nova descida segue-se a uma semana que já tinha sido de alívio nos postos de abastecimento. De acordo com os últimos indicadores da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), com referência a 30 de setembro, o preço médio do gasóleo já tinha recuado 4,1 cêntimos por litro face à semana anterior, enquanto a gasolina simples 95 registou uma quebra de 1,9 cêntimos.