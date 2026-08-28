Combustíveis empurram inflação em Espanha para maior aumento desde 2023

A inflação em Espanha acelerou 4,3% em agosto, em comparação com o mesmo mês do ano anterior, com a subida dos combustíveis a ser um dos principais fatores, de acordo com uma estimativa do Instituto Nacional de Estatística (INE) espanhol.

Se esta estimativa se confirmar, agosto marcará a taxa de inflação mais alta desde 2023, superando os 2,7% registados no mesmo mês do ano passado. Em termos mensais, o aumento foi de sete décimas.

Os dados preliminares indicam uma aceleração na taxa de inflação, impulsionada pelo aumento dos preços dos produtos energéticos, que resulta tanto da continuidade do conflito no Médio Oriente como do início da retirada das medidas fiscais de apoio implementadas anteriormente.

No que diz respeito à inflação subjacente, que exclui a energia e os produtos alimentares frescos, a taxa foi de 2,9%, apresentando uma ligeira descida de uma décima em relação a julho.

O Ministério da Economia espanhol afirmou que o governo está a monitorizar de perto, "minuto a minuto", o impacto do conflito no Irão sobre a economia nacional, em colaboração com os parceiros sociais e os setores afetados. Além disso, reitera que as medidas de apoio previstas no plano de resposta continuam a ser aplicadas.