Combustíveis empurram inflação espanhola para máximos de três anos

Os preços em Espanha registaram um aumento de 4,3% em agosto de 2026, em comparação com o mesmo mês do ano anterior, segundo dados divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) espanhol.

Esta taxa de inflação homóloga é a mais alta desde 2023 e representa um crescimento de sete décimas face aos 3,6% registados em julho.

A principal causa deste aumento são os preços dos combustíveis, conforme indicado pelo INE.

Em relação à inflação subjacente, que exclui energia e produtos alimentares frescos devido à sua volatilidade, esta fixou-se em 2,9%, uma ligeira diminuição de uma décima em comparação com julho.

De lembrar que, em resposta a este cenário, o governo espanhol anunciou, no final de agosto, a implementação de um desconto de 20 cêntimos por litro no gasóleo, que entrou em vigor a 1 de setembro, após uma subida de 15,7% em julho.

Em contrapartida, o desconto aplicado à gasolina foi reduzido de 10 para 5 cêntimos por litro a partir de setembro.

Estes ajustes fazem parte de um plano do Executivo de Pedro Sánchez para mitigar os efeitos da guerra no Médio Oriente, que vigora desde março e foi reformulado em junho.