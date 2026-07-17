Combustíveis ficam mais caros na próxima segunda-feira

A subida do preço do petróleo volta a colocar o custo do gasóleo e da gasolina em alta, na próxima semana.

Na segunda-feira, o litro de gasóleo deve passar a custar mais 13,5 cêntimos. Em simultâneo, a gasolina vai subir 6,5 cêntimos, de acordo com as estimativas do Automóvel Club de Portugal (ACP).

Os preços são até esta sexta-feira de 1,853 euros por litro de gasóleo e 1,915 euros por litro de gasolina, de acordo com os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). Posto isto, devem avançar para 1,988 euros e 1,980 euros, respetivamente.

A variação tem por base o preço do petróleo bruto no fecho dos mercados financeiros de quinta-feira. Falta que se conheçam as variações de sexta-feira para saber o preço final.