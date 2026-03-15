Economia

Combustíveis já subsidiados sobem 10% a 20% em Portugal desde o início da guerra do Irão, mas em Malta é 0%

Esta segunda, em Portugal, preço do gasóleo, já com apoio do Estado, registará subida de quase 20%, e gasolina 10% face à situação pré-guerra do Irão. Na UE, nem todos os países têm este stress.
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SuperpetroleiroFoto: OLIVIER HOSLET / EPA
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Portugal enfrenta mais uma subida acentuada dos combustíveis, esta segunda-feira, 16 de março, reflexo de uma prática no mercado nacional: as atualizações são semanais, acontecendo no primeiro dia útil por decisão das principais petrolíferas.

Assim, em Portugal, desde 27 de fevereiro, véspera do início da guerra com o Irão, o preço médio do gasóleo, já com o apoio do Estado, registará uma subida de quase 20%, e gasolina de 10% em apenas duas semanas. O petróleo aumentou 40% e, tudo indica, vai continuar a subir.

Entre esta e a próxima segunda-feira 23 de março, os consumidores e automobilistas podem contar com mais nove cêntimos por litro de gasóleo e mais oito cêntimos na gasolina 95 simples (valores já subsidiados pelo Estado).

Nem todos os países europeus enfrentam esta volatilidade, mostra um levantamento do DN. Por exemplo, Malta, que pertence à Zona Euro, tem preços fortemente administrados pelo governo; os custos no consumidor dos combustíveis na ilha continuam na mesma.

Esta segunda-feira, em termos médios nacionais (Portugal continental), assumindo dados do Ministério das Finanças, da Direção-Geral de Energia (DGEG) e da Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC), o gasóleo rodoviário (simples) deve atingir cerca de 1,92 euros por litro e a gasolina 95 rondar 1,85 euros por litro, isto depois de aplicada a nova redução extraordinária do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP).

Assim, os aumentos desta semana equivalem já a quase 5% no caso do gasóleo e 4% no caso da gasolina.

Sem esta intervenção fiscal, as subidas ultrapassariam dez cêntimos por litro face à semana , segundo informações do setor.

O Governo avançou com esta medida “temporária” para amortecer parte do impacto da escalada internacional das cotações, impulsionada agora pelo encerramento do Estreito de Ormuz, rota por onde é escoado cerca de 20% do comércio mundial de crude.

levando a aumentos significativos no preço do petróleo Brent (o contrato de referência para os países europeus) e nos produtos refinados.

Para amortecer o choque, o Executivo de Luís Montenegro (primeiro-ministro) e do ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, tem ativo o mecanismo extraordinário que reduz o ISP sempre que a evolução de preços ultrapassa os referidos dez cêntimos de euro numa semana, acrescentando agora 2,7 cêntimos por litro de gasolina e 1,4 cêntimos por litro de gasóleo — descontos que, já com o efeito do IVA, se traduzem em poupanças reais de 3,3 cêntimos e 1,8 cêntimos, respetivamente.

A originalidade portuguesa reside no facto de, apesar de a formação de preços ser totalmente liberalizada, as petrolíferas atualizarem esses preços à segunda‑feira.

É assim há muitos anos, décadas, mostra o Boletim Petrolífero Semanal da Comissão Europeia, com os valores reportados pelos Estados‑membros a meio da semana.

Europa a várias velocidades

A prática portuguesa é única e contrasta com a generalidade da União Europeia.

Em mercados como Alemanha, França, Espanha ou Itália, as alterações são diárias — e, no caso alemão, podem ser até intradiárias, refletindo uma concorrência intensa que ajusta preços várias vezes por dia.

Em França, a segunda maior economia do euro, o portal oficial regista atualizações constantes de preços em todo o país.

Na Alemanha, o maior país da Zona Euro, a entidade reguladora mostra, quase em tempo real, os preços dos combustíveis e, nesta fase, flutuações importantes ao longo do dia.

Nos países onde o Estado intervem diretamente, o ritmo é totalmente diferente.

Croácia e Eslovénia, por exemplo, seguem atualizações quinzenais, fixando tetos para gasolina e gasóleo por períodos de 14 dias, como resposta à volatilidade recente — no caso croata, a gasolina 95 está limitada a um teto de 1,5 euros por litros e o gasóleo a 1,55.

A Hungria, que não pertence ao euro, impõe limites pontuais definidos por decreto governamental, sem periodicidade certa, aplicáveis apenas a veículos com matrícula nacional.

Malta é o caso isolado da UE. O governo de Valetta mantém preços administrados e totalmente fixos, podendo mesmo ficarem inalterados durante meses: os preços dos combustíveis estão inertes nos 1,34 euros por litro na gasolina 95 e 1,21 euros no gasóleo, segundo o Boletim Petrolífero de Bruxelas e os dados nacionais disponíveis, mais recentes, o que faz com que os consumidores malteses ainda não tenham sentido, de facto, o impacto da guerra no bolso.

A comparação entre países europeus mostra, assim, três grandes regimes: mercados liberalizados que atualizam diariamente (o modelo dominante); regimes regulados com ciclos estáveis de duas semanas (14 dias); e mercados fortemente administrados, como o maltês, quase imunes às flutuações externas.

Portugal está num ponto intermédio: o mercado é livre, mas as empresas de combustíveis adotaram um acordo semanal, mais ou menos previsível.

Normalmente, quinta e sexta-feira surgem as estimativas mais preliminares da atualização de preços a aplicar na segunda-feira seguinte.

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