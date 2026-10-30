Combustíveis mais caros fazem inflação acelerar para 3,8% em outubro

A taxa de inflação atingiu 3,8% em outubro, acima dos 3,6% registados no mês anterior. É o patamar mais alto dos últimos três anos (conforme havia sido em setembro) e na base volta a estar o disparo no preço dos combustíveis, em termos homólogos.

De acordo com as estimativas rápidas divulgadas pelo INE, o Índice de Preços no Consumidor (IPC) acelerou 0,2 pontos percentuais (p.p.), em outubro.

Em causa está sobretudo a subida homóloga de 17,4% no preço dos produtos energéticos (acima dos 15,3% de setembro), entre os quais se incluem os combustíveis. Em simultâneo, os produtos alimentares não transformados ficaram 3,7% mais caros (tal como aconteceu no mês anterior).

O índice geral atingiu o patamar mais elevado em três anos, depois de ter atingido o mesmo recorde no mês anterior. Continua substancialmente acima da meta de 2% definida pelo BCE como limite saudável para as economias.

A inflação subjacente, que exclui as categorias mais voláteis (energia e alimentos não transformados), subiu 2,8%, o que significa que está igualmente acima da meta.

A variação média dos últimos 12 meses foi estimada em 2,9% (acima dos 2,8% observados no mês anterior).

Em cadeia, o índice de preços avançou 0,2% em outubro face a setembro (1,2% em setembro e variação nula em outubro de 2025).

Estes dados são estimativas. Os números definitivos deverão ser conhecidos no dia 11 de novembro.