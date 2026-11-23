A fatura dos combustíveis no espaço comunitário voltou a registar um forte agravamento face ao período homólogo, embora tenha abrandado ligeiramente o ritmo de subida em outubro.

De acordo com os dados mais recentes do Eurostat, o custo do abastecimento na União Europeia encareceu 29,5% em comparação com o mesmo mês do ano anterior, mantendo a sequência de aumentos que se verifica desde março.

Em sentido oposto à tendência geral de desaceleração europeia, Portugal integrou o lote de 19 Estados-membros onde a pressão sobre os preços nas bombas acelerou. No país, o aumento homólogo fixou-se nos 32,7%, superando a média do bloco e escalando face aos 30,3% contabilizados em setembro.

No topo da tabela das maiores subidas europeias destacaram-se três países com incrementos superiores a 40%: a Estónia (44,1%), a Bulgária (42,8%) e a Lituânia (42,3%). No extremo oposto, a Hungria (11,3%), a Irlanda (21,5%) e a Polónia (21,9%) assinalaram as variações mais contidas.

A análise por tipo de combustível revela discrepâncias assinaláveis no comportamento dos mercados. Na média da União Europeia, o gasóleo sofreu um agravamento de 40,3%, enquanto a gasolina registou uma subida de 23,6%.

O cenário nacional espelhou esta assimetria de forma quase idêntica, com o gasóleo a encarecer 40,2% e a gasolina a subir 22,7% na comparação homóloga.

Nas variações mensais em cadeia, o comportamento dos preços refletiu dinâmicas opostas entre o contexto comunitário e o mercado nacional.

Enquanto na União Europeia se verificou uma ligeira descida no custo da gasolina (-3,0%) e do gasóleo (-0,2%) face a setembro, os consumidores em Portugal enfrentaram aumentos no mesmo período, com a gasolina a subir 0,4% e o gasóleo a registar um agravamento adicional de 1,5%.