Combustíveis: Preços dão trégua na segunda-feira com queda de até seis cêntimos no gasóleo e dois na gasolina

A próxima segunda-feira chega com uma descida no preço dos combustíveis.

As estimativas do Automóvel Club de Portugal (ACP) indicam que o litro de gasóleo simples deve baixar seis cêntimos e o litro de gasolina 95 simples deve recuar dois cêntimos.

Até esta sexta-feira, 25 de setembro, os preços médios estão nos 2,221 euros e 2,115 euros, respetivamente, de acordo com os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). Caso se confirmem as previsões, os preços vão baixar para 2,161 euros por litro de gasóleo e 2,095 euros por litro de gasolina.

Em qualquer caso, há ainda a contabilizar as alterações que deverão ser decretadas pelo Governo no desconto sobre o ISP (Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos).

As mexidas têm em consideração os preços do petróleo bruto no fecho dos mercados de quinta-feira. Falta ainda conhecer as movimentações que sejam realizadas até ao encerramento da sessão desta sexta-feira. A guerra entre EUA, Israel e Irão continua a ser o foco das alterações e os preços variam consoante os sinais que surgem, tanto na frente bélica como na frente diplomática.