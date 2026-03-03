Economia

Combustíveis terão aumento certo e elevado, mas não vão faltar

Próxima atualização seria de 13 cêntimos se a semana acabasse esta terça-feira. País tem reservas para 93 dias e está numa situação mais confortável no gás natural, porque compra em África.
Combustíveis terão aumento certo e elevado, mas não vão faltar
FOTO: Carlos Carneiro / Global Imagens
Publicado a

Que os preços dos combustíveis vão aumentar, ninguém tem dúvidas. O alcance dessa subida, que se prevê elevado, dependerá da duração do conflito aceso no Médio Oriente, da intensidade e da reação do Irão e dos países envolvidos. Mas não haverá problemas de abastecimento no curto, médio prazo, porque não só Portugal tem reservas para 93 dias como o essencial do petróleo e gás que consumimos não tem origem naquela região. Os analistas antecipam, no entanto, maior subida dos preços para o gás natural no médio prazo, se o conflito tiver uma resolução demorada.

Se a semana terminasse esta terça-feira, 3 de março, seria possível antecipar uma subida de cerca de 13 cêntimos nos preços dos combustíveis na semana seguinte, uma vez que os preços refletem as cotações da semana anterior. A estimativa foi avançada esta terça-feira por Mafalda Trigo, vice-presidente da Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC). “Se fosse hoje, as previsões são de aumentos de 13 cêntimos por litro”, indicou a responsável, à Radio Renascença. Mas Mafalda Trigo ressalvou que “ainda só estamos em terça-feira e o mercado iniciou na segunda. Temos de aguardar até sexta-feira, no fecho do mercado”. Seja como for, “vai ser sempre um valor considerável”, antecipou a responsável da ANAREC.

Já António Comprido, presidente da Associação das Empresas Portuguesas de Combustíveis e Lubrificantes (EPCOL), não se mostra tão pessimista quanto aos efeitos do conflito militar num aumento brutal dos preços do petróleo, o mesmo não acontecendo no caso do gás natural.

“Se é possível que o barril de crude suba acima dos 100 dólares é, mas é pouco provável”, considerou António Comprido. E a primeira das razões é o facto de hoje em dia existir bastante liquidez nos mercados, até um excedente face ao consumo. Por outro lado, “porque o mundo está diferente desde o último grande choque petrolífero, o sistema energético da UE é mais resiliente, tem fontes alternativas e disso é exemplo o facto da UE ter conseguido contornar as importações de petróleo russo”, disse.

Mas se o bloqueio que se verifica atualmente no Estreito de Ormuz for prolongado, os efeitos serão mais significativos, mas sobretudo para os países asiáticos como a China, Coreia do Sul e Japão.

Quanto ao gás natural, cuja cotação já aumentou 50% nos últimos dias, os analistas são mais pessimistas, com a Europa Central a ser mais afetada, pois importa gás daquela região que circula no Estreito de Ormuz. E o problema mais imediato é a dificuldade de circulação, na medida em que os prémios de seguro aumentaram de tal maneira que tornaram o custo dos fretes inviáveis- aumentaram 100%, acabando por refletir-se não só em produtos energéticos mas numa série de outros bens de consumo.

Portugal e Espanha têm uma situação mais confortável, na medida em que compram essencialmente ao Norte de África, mais especificamente Argélia que abastece a península por gasoduto.

No caso das petrolíferas nacionais, a Galp não antecipa constrangimentos especiais, não só porque o país tem reservas energéticas para 93 dias, mas também porque a sua produção está situada no Brasil, o que lhe permite fazer a circulação pela rota do Cabo (África do Sul), disse ao DN fonte da petrolífera. E em termos de impacto económico para a empresa ele deverá ser neutro, uma vez que sendo petrolífera e refinadora, paga mais caro, mas também venderá mais caro, beneficiando da subida dos preços nos mercados internacionais.

Combustíveis terão aumento certo e elevado, mas não vão faltar
Guerra. AEP pede ao Governo prorrogação do desconto no ISP para apoiar empresas e famílias
Combustíveis terão aumento certo e elevado, mas não vão faltar
Bancos Centrais vão “esperar para ver” duração da guerra antes de mexer nos juros
Guerra no Médio Oriente
energia
Combustíveis
Operação Fúria Épica
Ataque ao Irão

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt