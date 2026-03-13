Combustíveis voltam a aumentar na próxima semana

O preço dos combustíveis em Portugal vai voltar a acelerar na próxima semana, projetando-se um aumento de cerca de dez cêntimos por litro, com a gasolina a situar‑se em torno de 1,88 euros e o gasóleo em cerca de 1,94 euros em valores médios — havendo postos onde o gasóleo poderá já superar os dois euros por litro.

Os valores definitivos vão apresentar variações, dependendo da localização e posto de abastecimento, mas os consumidores terão sempre a possibilidade de consultar o posto mais barato na plataforma da Direção‑Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Esta nova subida sucede a aumentos recentes — 19 cêntimos no gasóleo e 7 cêntimos na gasolina registados na última semana.

A tendência foi, contudo, atenuada pelo Governo no caso do gasóleo, através de um desconto excecional no Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP), que impediu uma subida que poderia ter chegado aos 25 cêntimos.

Esta escalada dos preços está relacionada com a deterioração da situação geopolítica no Médio Oriente e com o bloqueio do estreito de Ormuz, que tem pressionado os mercados internacionais de energia.