Combustíveis voltam a descer na próxima semana: Gasóleo cai seis cêntimos e gasolina recua dois

Os condutores portugueses deverão encontrar preços mais reduzidos nos postos de abastecimento a partir da próxima semana, impulsionados por uma trajetória de descida na cotação dos derivados do petróleo.

As estimativas avançadas pelo Automóvel Club de Portugal apontam para uma redução de seis cêntimos no custo por litro do gasóleo simples e de dois cêntimos no valor da gasolina simples.

De acordo com as projeções baseadas no histórico recente da Direção-Geral de Energia e Geologia, esta atualização deverá fixar o preço médio de referência do gasóleo nos 2,065 euros por litro.

Por seu lado, a gasolina simples deverá recuar para os 1,891 euros por litro, embora os valores finais que serão praticados na bomba continuem sujeitos aos acertos de fecho dos mercados internacionais de matérias-primas.

O impacto destas reduções na carteira dos condutores varia de acordo com o tipo de combustível. Ao atestar um depósito de 60 litros, os automobilistas com viaturas a gasóleo deverão gastar menos 4,20 euros, enquanto nos carros a gasolina o alívio na fatura rondará os 1,20 euros.

Importa ainda notar que os preços variam consoante o posto de abastecimento, dado que cada operador é livre de definir as suas próprias tabelas de venda ao público.

Apesar deste desagravamento pontual nas carteiras dos consumidores, a evolução das cotações energéticas mantém-se sob forte pressão devido à instabilidade geopolítica global.

A escalada do conflito na região do Médio Oriente, os bloqueios operacionais no estreito de Ormuz — rota estratégica por onde circula um quinto do petróleo e gás natural mundial — e as constantes investidas contra infraestruturas de refinação na Europa de Leste sustentam a volatilidade nos mercados do Brent e do WTI.